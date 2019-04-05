Порванные пакеты и утерянные бюллетени: головы ОИК свозят бумажные бюллетени

Центральная избирательная комиссия обработала 100% онлайн-бюллетеней. Однако бумажные пока еще продолжают свозить. Только к обеду 4 апреля там успели принять почти 30 протоколов.

В Центральной избирательной комиссии работа идет полным ходом, ведь на табло долгожданная цифра в 100%.

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Члены комиссий не спали уже четверо суток. Ехали из разных уголков Украины, чтобы сдать свои протоколы. Глава одного из округов Херсонщины утверждает, что могли бы приехать раньше, однако отправляли протоколы на уточнение, из-за чего потеряли много времени.

У нас было несколько протоколов, которые мы уточняли. Некоторые участки расположены от центра на расстоянии 130-150 километров, поэтому им потребовалось время, чтобы поехать уточнить свои протоколы и вернуться в Новую Каховку,

– рассказала председатель ОИК №184 Виталия Онищенко.

"В Запорожье порвались пакеты, поэтому были потеряны два бюллетеня. Их снова принимали, пересчитывали, а нашли завернутыми среди неиспользованных бюллетеней", – сообщил председатель ОИК №75 Дмитрий Левицкий.

Процедура принятия протоколов очень проста. Сначала глав регистрируют сразу в коридоре. Затем они заходят в зал заседания и официально передают членам ЦИК закрытый пакет с протоколами. После чего отчитываются о количестве избирателей в их округе и за кого те проголосовали.

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В Украине есть 199 ОИК и все их головы должны привезти в Центральную избирательную комиссию бумажные протоколы. Окончательные результаты первого тура члены ЦИК должны обнародовать до полуночи 10 апреля. Однако там надеются, что сделают это быстрее, чтобы успеть подготовиться ко второму туру.



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