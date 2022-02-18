В большинстве областей Украины прогнозируют дожди. Насладиться солнцем смогут только жители Юга, Востока и Крыма.
Заметьте На Киевщину надвигается штормовой ветер: в полиции предупредили водителей об опасности
Средняя дневная температура составит + 7...+9 градусов. Холоднее всего будет в Сумах. Там температура воздуха прогреется лишь до +4...+6 градусов.
В Киеве синоптики обещают + 6...+8 градусов.
Прогноз синоптика Диденко
Наталка Диденко рассказала о капризах погоды. По словам синоптика, суббота 19 февраля в Украине будет очень ветреной.
Все будет не столь эпично, как в фильмах про полярников. В то же время порывы местами могут достигать 15 – 20 метров в секунду.
19-го февраля дождь, местами с мокрым снегом ожидается в западных, северных областях, местами в Центре и вечером может достичь Харьковщины,
– подчеркнула Диденко.
Погода в городах Украины 19 февраля
Ужгород – +7...+9
Львов – + 7...+9
Ивано-Франковск – +7...+9
Тернополь – +7...+9
Черновцы – +7...+9
Хмельницкий – + 6...+8
Луцк – +7...+9
Ровно – + 6...+8
Житомир – + 6...+8
Винница – + 6...+8
Одесса – + 8...+10
Николаев – + 9...+11
Херсон – + 9...+11
Симферополь – + 9...+11
Кропивницкий – +7...+9
Черкассы – + 6...+8
Чернигов – + 5...+7
Сумы – + 4...+6
Полтава – + 5...+7
Днепр – + 6...+8
Запорожье – + 8...+10
Донецк – + 6...+8
Луганск – + 6...+8
Харьков – + 6...+8
Киев – + 6...+8