У більшості областей України прогнозують дощі. Насолодитися сонцем зможуть лише жителі Півдня, Сходу та Криму.

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Середня денна температура становитиме +7...+9 градусів. Найпрохолодніше буде у Сумах. Там температура повітря прогріється лише до +4...+6 градусів.

У Києві синоптики обіцяють +6...+8 градусів.

Прогноз синоптикині Діденко

Наталка Діденко розповіла про примхи погоди. За словами синоптикині, субота 19 лютого в Україні буде дуже вітряною.

Все буде не настільки епічно, як у фільмах про полярників. Водночас пориви подекуди можуть сягати 15 – 20 метрів за секунду.

19-го лютого дощ, місцями з мокрим снігом, очікується у західних, північних областях, місцями у Центрі та ввечері може досягнути Харківщини,

– наголосила Діденко.

Погода у містах України 19 лютого

Ужгород – +7...+9

Львів – +7...+9

Івано-Франківськ – +7...+9

Тернопіль – +7...+9

Чернівці – +7...+9

Хмельницький – +6...+8

Луцьк – +7...+9

Рівне – +6...+8

Житомир – +6...+8

Вінниця – +6...+8

Одеса – +8...+10

Миколаїв – +9...+11

Херсон – +9...+11

Сімферополь – +9...+11

Кропивницький – +7...+9

Черкаси – +6...+8

Чернігів – +5...+7

Суми – +4...+6

Полтава – +5...+7

Дніпро – +6...+8

Запоріжжя – +8...+10

Донецьк – +6...+8

Луганськ – +6...+8

Харків – +6...+8

Київ – +6...+8



Прогноз погоди на 19 лютого / Фото Укргідрометцентру