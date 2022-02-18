У більшості областей України прогнозують дощі. Насолодитися сонцем зможуть лише жителі Півдня, Сходу та Криму.
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Середня денна температура становитиме +7...+9 градусів. Найпрохолодніше буде у Сумах. Там температура повітря прогріється лише до +4...+6 градусів.
У Києві синоптики обіцяють +6...+8 градусів.
Прогноз синоптикині Діденко
Наталка Діденко розповіла про примхи погоди. За словами синоптикині, субота 19 лютого в Україні буде дуже вітряною.
Все буде не настільки епічно, як у фільмах про полярників. Водночас пориви подекуди можуть сягати 15 – 20 метрів за секунду.
19-го лютого дощ, місцями з мокрим снігом, очікується у західних, північних областях, місцями у Центрі та ввечері може досягнути Харківщини,
– наголосила Діденко.
Погода у містах України 19 лютого
Ужгород – +7...+9
Львів – +7...+9
Івано-Франківськ – +7...+9
Тернопіль – +7...+9
Чернівці – +7...+9
Хмельницький – +6...+8
Луцьк – +7...+9
Рівне – +6...+8
Житомир – +6...+8
Вінниця – +6...+8
Одеса – +8...+10
Миколаїв – +9...+11
Херсон – +9...+11
Сімферополь – +9...+11
Кропивницький – +7...+9
Черкаси – +6...+8
Чернігів – +5...+7
Суми – +4...+6
Полтава – +5...+7
Дніпро – +6...+8
Запоріжжя – +8...+10
Донецьк – +6...+8
Луганськ – +6...+8
Харків – +6...+8
Київ – +6...+8