Топ-событие политической недели Украины – подозрение Виктору Медведчуку в госизмене. В инфопространстве идут дискуссии относительно того, действительно ли он понесет наказание.

Виктора Медведчука обвиняют в хищении газового месторождения "Глубокая", где заложено более 8 миллионов тонн нефти. После оккупации Крыма, права на это предприятие передали оккупантам.

Между тем В сеть "слили" новый разговор Меведчука с российским чиновником

Посадят ли Медведчука

Касаемо Медведчука следствие также утверждает, что он передавал данные о ВСУ. По словам следователя прокурора, он через электронные сообщения Тарасу Козаку сливал секретные данные.

Прокуроры в этом деле просят взять Медведчука под стражу до июля. Кроме того, Офис генпрокурора определил альтернативу этому мероприятию – залог более чем в 300 миллионов гривен. Такая сумма составляет примерно десятую часть тех ценностей, которые могли быть разграблены, отмечают следователи.

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Привлечение Медведчука к ответственности главное