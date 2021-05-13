Посадят ли Виктора Медведчука в тюрьму: опрос
Топ-событие политической недели Украины – подозрение Виктору Медведчуку в госизмене. В инфопространстве идут дискуссии относительно того, действительно ли он понесет наказание.
Источник:24 канал
Виктора Медведчука обвиняют в хищении газового месторождения "Глубокая", где заложено более 8 миллионов тонн нефти. После оккупации Крыма, права на это предприятие передали оккупантам.
Между тем В сеть "слили" новый разговор Меведчука с российским чиновником
Посадят ли Медведчука
Касаемо Медведчука следствие также утверждает, что он передавал данные о ВСУ. По словам следователя прокурора, он через электронные сообщения Тарасу Козаку сливал секретные данные.
Прокуроры в этом деле просят взять Медведчука под стражу до июля. Кроме того, Офис генпрокурора определил альтернативу этому мероприятию – залог более чем в 300 миллионов гривен. Такая сумма составляет примерно десятую часть тех ценностей, которые могли быть разграблены, отмечают следователи.
Предлагаем вам высказать свое мнение относительно вероятного понесения ответственности Виктором Медведчуком.
Привлечение Медведчука к ответственности главное
- 11 мая СБУ пришла с обысками в дом политика, офисы ОПЗЖ и общественную организацию "Украинский выбор".
- На следующий день Медведчук был в Офисе генпрокурора и ознакомился с подозрением.
- 13 мая Виктору Медведчуку по делу о госизмене должны избрать меру пресечения.
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