Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже осенью этого года могут быть инициированы судебные процессы над коррупционерами. В то же время глава государства не исключил своеобразного "аукциона уголовных дел".

Зеленский отметил в интервью ТСН, что Антикоррупционный суд начнет свою работу уже 5 сентября, а в его состав, по мнению президента, вошли честные судьи.

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И я думаю, что осенью, когда у нас появятся и Антикоррупционный суд, и генеральный прокурор, все начнется. Все начнется,

– отметил Зеленский.

Отвечая на вопрос, будет ли "аукцион уголовных дел", как это изобразили авторы сериала "Слуга народа", Зеленский ответил: "Может быть".

"Посмотрим. Сколько не будет хватать денег в государстве", – с улыбкой заметил президент.

Вместе с тем Зеленский отметил, что некоторые дела в коем случае "продавать" нельзя и некоторым лицам под залог випускать также нельзя.

К слову, президентским законопроектом №1025 "О внесении изменения в закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде", предусматривается механизм, который призван устранить проблему перегрузки судей вследствии наплыва дел, после начала работы суда.

Документом предлагается распространить подсудность Высшего антикоррупционного суда как суда первой, апелляционной инстанций, на криминальные производства, сведения о которых внесены в Единый реестр досудебных расследований со дня начала работы этого суда, кроме уголовных производств, досудебное расследование в которых осуществляется или осуществлялось НАБУ и закончено прокурорами САП .

Кроме того, предполагается, что Антикоррупционному суду будут передавать все уголовные производства, досудебное расследование в которых завершено прокурорами САП и судебное разбирательство которых судами первой, апелляционной инстанций не завершено до дня начала работы этого суда.



Какие полномочия имеет Антикоррупционный суд / Инфографика 24 канала