"Посадки" почнуться восени: Зеленський про Антикорупційний суд

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже восени цього року можуть бути ініційовані судові процеси над корупціонерами. Водночас глава держави не виключив своєрідного "аукціону кримінальних справ".

Зеленський наголосив у інтерв'ю ТСН, що Антикорупційний суд розпочне свою роботу вже 5 вересня, а до його складу, на думку президента, ввійшли чесні судді.

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І я думаю, що восени, коли в нас з’являться і Антикорупційний суд, і генеральний прокурор, все почнеться. Все почнеться,

– зазначив Зеленський.

Відповідаючи на питання, чи буде "аукціон кримінальних справ", як це зобразили автори серіалу "Слуга народу", Зеленський відповів: "Може бути".

"Подивимось. Скільки не буде вистачати грошей у державі", – з усмішкою зауважив президент.

Разом з тим Зеленський наголосив, що деякі справи у жодному разі "продавати" не можна і деяким особам під заставу випускати також не можна.

До слова, президентським законопроектом №1025 "Про внесення зміни до закону України "Про Вищий антикорупційний суд", передбачається механізм, який покликаний усунути проблему перевантаження суддів внаслідок напливу справ, після початку роботи суду.

Документом пропонується поширити підсудність Вищого антикорупційного суду як суду першої, апеляційної інстанцій, на кримінальні провадження, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з дня початку роботи цього суду, крім кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких здійснюється або здійснювалося НАБУ та закінчено прокурорами САП.

Крім того передбачається, що Антикорупційного суду передаватимуть усі кримінальні провадження, досудове розслідування у яких завершено прокурорами САП і судовий розгляд яких судами першої, апеляційної інстанцій не завершено до дня початку роботи цього суду.



Які повноваження має Антикорупційний суд / інфографіка 24 каналу