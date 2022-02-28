Посчитать потери пока невозможно, – власти Харькова о последствиях обстрелов
Источник:Украинская правда
Российские оккупанты в понедельник, 28 февраля, массированно обстреляли жилые районы Харькова из "Градов", есть погибшие и раненые, но пока точное количество жертв неизвестно.
Об этом в комментарии сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и заместитель председателя Харьковской ОГА Роман Семенуха. Терехов отметил, что обстрелы не прекращаются.
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Идут обстрелы. По жилым кварталам. Это война, реальная война. У нас раненые и убитые жители, мирные. Жертвы среди военных. Не знаю, наступление ли это,
– заявил мэр.
Роман Семенуха сообщил, что сейчас идут обстрелы микрорайонов Харькова Алексеевка, Салтовка, Павлополь, там живет более 1 миллиона человек.
"Это страшно, гатят из артиллерии просто по жилым домам. Посчитать потери пока невозможно. Возможно, дальше пойдет наступление", – сказал заместитель председателя Харьковской ОГА.
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