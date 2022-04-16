Посевная кампания началась и продолжается во всех областях Украины, – Зеленский
По словам президента Зеленского, посевная уже стартовала во всех областях Украины. Раньше в Минагрополитики говорили, что исключением была Луганская область.
Об этом президент Зеленский рассказал в своем видеообращении 15 апреля, сообщает 24 канал. Он подчеркнул, что провел селекторное совещание с чиновниками.
Актуально Задание номер один – ускорение мира, – Зеленский обратился к украинцам
О посевной президенту доложил глава Минагрополитики
Встреча была посвящена преодолению экономических проблем, возникших во время военного положения.
Министр аграрной политики и продовольствия доложил, что посевная кампания началась и продолжается во всех областях нашего государства, включая Луганскую и Донецкую,
– проинформировал президент.
Также Зеленский отметил, что четыре пятых всех украинских предприятий уже вернулись к работе на безопасной территории. При этом это сделали и предприятия тяжелой промышленности.
Президент поблагодарил тех, кто сохранил рабочие места
Президент поблагодарил тех предпринимателей, которые сохранили рабочие места и помогли трудоустроиться людям, потерявшим работу. Зеленский отметил позитив: в Украине восстанавливается транспортная система и появляются хорошие показатели в торговле.Обратите внимание! По информации СМИ, Украина направила ЕС перечень нуждающегося в нашем аграрном секторе. Координировать предоставление этой помощи должна Еврокомиссия.
Советуем посмотреть обращение президента Зеленского: