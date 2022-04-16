Посевная кампания началась и продолжается во всех областях Украины, – Зеленский

По словам президента Зеленского, посевная уже стартовала во всех областях Украины. Раньше в Минагрополитики говорили, что исключением была Луганская область.

Об этом президент Зеленский рассказал в своем видеообращении 15 апреля, сообщает 24 канал. Он подчеркнул, что провел селекторное совещание с чиновниками.

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О посевной президенту доложил глава Минагрополитики

Встреча была посвящена преодолению экономических проблем, возникших во время военного положения.

Министр аграрной политики и продовольствия доложил, что посевная кампания началась и продолжается во всех областях нашего государства, включая Луганскую и Донецкую,

– проинформировал президент.

Также Зеленский отметил, что четыре пятых всех украинских предприятий уже вернулись к работе на безопасной территории. При этом это сделали и предприятия тяжелой промышленности.

Президент поблагодарил тех, кто сохранил рабочие места

Президент поблагодарил тех предпринимателей, которые сохранили рабочие места и помогли трудоустроиться людям, потерявшим работу. Зеленский отметил позитив: в Украине восстанавливается транспортная система и появляются хорошие показатели в торговле.

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