Посевная во время войны: в чем больше нуждаются украинские фермеры на аграрном фронте
По данным Украинской зерновой ассоциации, посевная кампания стартовала уже в 21 регионе. Несмотря на войну, правительство надеется, что в этом году удастся засеять 6 миллионов гектаров земель.
Это 80% площади, обрабатываемой в прошлом году. Подробности о посевной в Украине во время войны подали в аналитике OLX Украина.
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В настоящее время Украина входит в пятерку крупнейших в мире поставщиков пшеницы. Именно поэтому срыв посевной кампании и усложнение экспорта повлияет на цену и запасы продовольствия по всему миру. В то же время, согласно прогнозам Украинской зерновой ассоциации, урожай в этом году будет достаточным.
Речь идет о 28 – 30 миллионах тонн. В прошлом году этот показатель составил 33 миллиона тонн.
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