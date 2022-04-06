Посевная во время войны: в чем больше нуждаются украинские фермеры на аграрном фронте

По данным Украинской зерновой ассоциации, посевная кампания стартовала уже в 21 регионе. Несмотря на войну, правительство надеется, что в этом году удастся засеять 6 миллионов гектаров земель.

Это 80% площади, обрабатываемой в прошлом году. Подробности о посевной в Украине во время войны подали в аналитике OLX Украина.

Заметьте Сорвана посевная в Украине – голод в некоторых странах потом: хватает ли топлива после атак россиян

В настоящее время Украина входит в пятерку крупнейших в мире поставщиков пшеницы. Именно поэтому срыв посевной кампании и усложнение экспорта повлияет на цену и запасы продовольствия по всему миру. В то же время, согласно прогнозам Украинской зерновой ассоциации, урожай в этом году будет достаточным.

Речь идет о 28 – 30 миллионах тонн. В прошлом году этот показатель составил 33 миллиона тонн.

Украинские фермеры ищут необходимую технику. В топе поиска: