Полномасштабная война России против Украины нанесла серьезный удар нашей экономике. Существенно пострадал и аграрный сектор: россияне украли вотные тысячи тонн зерна и оккупировали многие территории.

из-за войны России против Украины в мире может возникнуть продовольственный кризис. И пока весь мир ищет варианты разблокировки Черного моря, российские кафиры пытаются ограбить как можно больше украинских складов и вывести в Россию зерно и другие продовольственные товары.

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Внутренней продовольственной безопасности ничего не угрожает

Как рассказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, украинцам не стоит беспокоиться о продовольственной безопасности. Да, война внесла очень много "коррективов", но ситуацию удалось стабилизировать.

По словам Высоцкого, ранее украинские аграрии делали упор на культурах, которые дают наибольшую стоимость из одной тонны, например, масличные. Теперь на первый план стала внутренняя продовольственная безопасность и потребности украинцев.

В целом по структуре посевов доля пшеницы и ячменя не уменьшилась. Будущего урожая гречки также хватит для обеспечения внутренних потребностей.

Кроме того, наши аграрии посеяли достаточно сахарной свеклы, поэтому исчезновение сахара украинцам беспокоиться не стоит.

Наибольшие изменения в структуре претерпели кукуруза, соя и подсолнечник. Это культуры, которые ориентированы на экспорт, но поскольку из-за блокирования Черного моря логистика очень усложнена, то аграрии переориентировались на внутренние нужды, хотя процентное сокращение в этих направлениях несущественно.

В общей сложности посевные площади сократились на 25%. Больше всего пострадали кукуруза и подсолнечник. К сожалению, потребление у нас сократилось. В целом следует ожидать, что уменьшится производство экспортоориентированных культур,

– сказал Высоцкий.

Война России против Украины: последние новости

У российских оккупантов из-за безумных потерь, плохой экипировки и страха смерти начал "ехать крыша" . В разговоре с женой захватчик из так называемой "ДНР" сообщил, что у его муртадов уже нет и намека на боевой дух.

"День России" во временно оккупированном Херсоне россиянам не удался. Местные жители поздравили оккупантов гимном Украины , а все их "меры" люди проигнорировали.

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