Поиски грибника активно продолжают спасатели и правоохранители. По состоянию на утро 2 сентября успехов у них, к сожалению, нет.

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Решение о прекращении поиска не принимали

В полиции Черновицкой области говорят, что решение по поводу прекращения поисковых работ пока не принимали. Поиски проходят в лесах на Вижниччине, обследуют также овраги и балки. На это бросили около 70 сотрудников ГСЧС.

Правоохранители тем временем открыли уголовное производство по факту умышленного убийства с пометкой "пропажи без вести". В полиции уверяют, что поиски грибника будут продолжаться до тех пор, пока его не найдут.

Смотрите фото поисковой операции / Фото ГСЧС:

На Сумщине отыскали мальчика, пропавшего в лесу

Отметим, что ранее на Сумщине 6-летний мальчик потерялся в лесу. Ребенка искали сутки и обнаружили в 4 километрах от того места, где он скрылся.

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Мальчика искали около сотни спасателей, нацгвардейцы, волонтеры и местные жители. До того как сообщить ГСЧС, родители в течение 3 часов пробовали отыскать сына сами.