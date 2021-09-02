Пошуки грибника активно продовжують рятувальники та правоохоронці. Станом на ранок 2 вересня успіхів у них, на жаль, немає.

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Рішення щодо припинення пошуку не ухвалювали

У поліції Чернівецької області кажуть, що рішення з приводу припинення пошукових робіт поки не ухвалювали. Пошуки відбуваються у лісах на Вижниччині, обстежують також яри та балки. На це кинули близько 70 співробітників ДСНС.

Правоохоронці тим часом відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства з поміткою "зникнення безвісти". У поліції запевняють, що пошуки грибника триватимуть доти, доки його не знайдуть.

Дивіться фото з пошукової операції / Фото ДСНС:

На Сумщині відшукали хлопчика, що зник у лісі

Зазначимо, що раніше на Сумщині загубився 6-річний хлопчик, який загубився в лісі. Дитину шукали добу і виявили за 4 кілометри від того місця, де він зник.

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Хлопчика шукали близько сотні рятувальників, нацгвардійці, волонтери та місцеві мешканці. До того, як повідомити ДСНС, батьки протягом 3 годин пробували відшукати сина самі.