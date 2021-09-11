Мужчина покинул территорию исправительного учреждения 11 сентября. Его отправили домой около 7 утра, за два часа до запланированного времени.
Читайте также Макрон получил пощечину от неизвестного мужчины во время рабочего визита: видео
Дамиана Тарела отпустили быстрее, чтобы избежать собрания его родственников и сторонников, которые могли прийти в тюрьму и приветствовать своего героя.
- Таким образом власти смогли избежать распространения информации, фото и видео по телевидению и в социальных сетях.
Стоит отметить, что француза приговорили к 18 месяцам, но за решеткой он должен был провести всего 4 месяца. Однако отпустили мужчину после 3 месяцев заключения.
Что известно о мужчине, который дал пощечину Макрону
- Дамиан Тарел является поклонником средневековых сражений. Он создал ассоциацию европейских исторических боевых искусств.
- Во время дерзкого нападения на французского президента мужчина выкрикнул известный лозунг ультраправых: "Долой Макронизм".
- Один из товарищей злоумышленника, которого также задержали, рассказал журналистам, что был шокирован поступком своего друга.