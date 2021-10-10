Пошла на повышение: 22-летняя дочь Кадырова стала министром культуры Чечни
10 октября 2021 , 20:45Читати новину українською
Источник:"Грозный"
Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова получила должность министра культуры республики. До сих пор 22-летняя Айшат занимала должность заместителя главы этого ведомства.
Телеканал сообщает, что дочь Кадырова была первым заместителем министра культуры Чечни с сентября 2020 года.
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Дочь Кадырова стала министром
По словам спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, за это время девушка "успела сделать колоссальный вклад в развитие библиотек республики, домов культуры и театров".
Поэтому ее назначили главой Минкульта. Хож-Баудо Дааев, уступивший ей кресло, поздравил Айшат, однако не назвал причины своего увольнения.
Что известно о Айшат Кадыровой
- Она – старшая дочь главаря Чечни Рамзана Кадырова. Ей всего 22 года. Девушка окончила Чеченский государственный университет.
- До прихода на госслужбу Кадырова руководила домом исламской моды Firdaws. Бренд в 2009 году создала жена Кадырова Медни.