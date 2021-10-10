Пошла на повышение: 22-летняя дочь Кадырова стала министром культуры Чечни

Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова получила должность министра культуры республики. До сих пор 22-летняя Айшат занимала должность заместителя главы этого ведомства.

Телеканал сообщает, что дочь Кадырова была первым заместителем министра культуры Чечни с сентября 2020 года.

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Дочь Кадырова стала министром

По словам спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, за это время девушка "успела сделать колоссальный вклад в развитие библиотек республики, домов культуры и театров".

Поэтому ее назначили главой Минкульта. Хож-Баудо Дааев, уступивший ей кресло, поздравил Айшат, однако не назвал причины своего увольнения.

Что известно о Айшат Кадыровой

Она – старшая дочь главаря Чечни Рамзана Кадырова. Ей всего 22 года. Девушка окончила Чеченский государственный университет.

До прихода на госслужбу Кадырова руководила домом исламской моды Firdaws. Бренд в 2009 году создала жена Кадырова Медни.

! Рамзан Кадыров является человеком Москвы. Оставаясь преданным главе Кремля Владимиру Путину, он имеет полную свободу по управлению республикой.