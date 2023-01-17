Пошли вместе защищать Украину: на Волыни попрощались с отцом и сыном

В Ковеле 17 января простились с погибшими защитниками Александром и Михаилом Куциками. Отец и сын в феврале 2022 вместе пошли защищать Украину.

Об этом рассказал городской голова Ковеля Игорь Чайка. Также он обнародовал фото с прощания с бойцами.

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В Ковеле простились с отцом и сыном

Чайка рассказал, что 17 января в Ковеле был тяжелый день – город прощался с павшими воинами Александром и Михаилом Куциками.

Отцом и сыном, которые вдвоем пошли нас защищать в феврале 2022 года. Дата, которая необратимо изменила каждого из нас,

– заметил мэр.

Он добавил, что 26-летний Саша имел боевой опыт с 2016 года. Воин подорвал свое здоровье, поэтому к началу 2022 года имел инвалидность II группы.

"Он мог никуда не уходить. И кто-то бы на его месте воспользовался этим правом. Но он сделал свой сознательный выбор", – отметил Чайка.

В тот же день вместе с сыном ушел воевать его отец – 48-летний Михаил Куцик. Он был успешным предпринимателем.

"Старше по возрасту и опыту. Казалось бы, вместе они – сила. Защита друг другу. Но… Эти мужчины должны быть сейчас рядом со своими самыми дорогими родными людьми. Если бы не проклятая война. Если бы не агрессор – Россия. Война пишет страшные сценарии. А история Михаила и Александра Куциков – вдвойне трагична. – рассказал городской голова.

По его словам, это вторая семья Ковеля, в которой погибли отец и сын.

"Трудно подобрать слова хоть какого-то утешения для родных. Слова поддержки теряются перед лицом этого великого горя. Этой беды и отчаяния. Отец и сын сменили поле битвы. Теперь будут защищать нас с неба. Вечная память! Слава Украине! Героям Слава!" – подытожил Чайка.

Редакциявыражает искренние соболезнования родным и близким Александра и Михаила Куциков.

Смотрите фото с прощания с защитниками / Фото Игоря Чайки