Пошлины не работают, экспорт металлолома вырос в 20 раз, – экономист

Александр Охрименко на своей странице в Facebook прокомментировал ситуацию с экспортом металлолома из Украины.

"В чем стратегия Украины? Хочу обратить внимание, что за восемь месяцев 2021 года экспорт лома черных металлов увеличился в годовом исчислении в 20 раз, до 335 тысяч тонн, львиная доля которого уже ушла в Турцию. Их даже уже не останавливает наш текущий размер пошлины на экспорт лома в 58 долларов за тонну, так эти потери они компенсирируют разными формами государственной поддержки. Так зачем они будут тратить свои бюджетные деньги и наполнять наш бюджет. Пусть лучше покупают дешевле наш лом. И на фоне всего этого, одним из пунктов возможного соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией, является обнуление пошлины на металлолом", – пишет он.



Напоследок экономист раскритиковал подход государства в стратегически важной отрасли.



"Почему Турция экспортирует готовую продукцию, а мы сырье. Так мы же сами выбираем такой путь сотрудничества между странами. Сами решаем стать сырьевым придатком Турции, которая за счёт нашего же сырья развивает свой промышленный экспорт, и экономику в том числе", – завершил эксперт.