Такое мнение 24 Каналу высказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, добавив, что у России сегодня очень сложная ситуация. Если Китай откажется помогать – это будет серьезным вызовом.

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Какие риски возникают?

Сейчас около 40% бюджета российских расходов идет на обеспечение военных нужд. Путин может увеличить показатель до 50 – 60%, но это приведет к тому, что будут сокращены социальные программы, они фактически исчезнут. Все это в целом приведет к деградации российской экономики.

Втягивание России в гонку вооружений плохо закончилось для Советского Союза, хотя тот имел значительно больший потенциал, чем страна-агрессор сейчас. Для нее это может обернуться фатально,

– подчеркнул Александр Мусиенко.

Что касается Китая и США, то сейчас их представители, вероятно, работают над нормированием вопроса торговли. Например, США достигли соглашения с европейцами о 15% пошлины. Скорее всего, подобную формулу сейчас ищут с Пекином, чтобы она не помешала экономическим связям.

"Для нас есть риски в том, что под предлогом налаживания торгово-экономических отношений между США и Китаем, Трамп может ввести умеренные санкции против китайских компаний, или вообще максимально оттягивать этот момент", – сказал Александр Мусиенко.

В этом есть определенные риски. Но не стоит исключать, что угрозу введения новых санкций могут использовать как давление против Китая. Так хотят заставить страну уменьшать объемы закупки нефти и газа в России.

Заметим, министр финансов США Скотт Бессент пригрозил Китаю 100% пошлинами, если страна дальше будет покупать подсанкционную российскую нефть. По словам министра, китайские товары двойного назначения существенно усилили Москву в войне. Он оценил их в сумму 15 миллиардов долларов.