Об этом в комментарии 24 канала сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко. Он отметил, что полиция Греции уже начала следственные действия.

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Очередные угрозы украинским дипломатам

По информации Николенко, адрес отправителя такой же как и на остальных конвертах, которые ранее поступили в украинские посольства и консульства: автосалон Tesla в немецком городке Sindelfingen.

Ожидаем также ускорение расследования со стороны немецких правоохранителей,

– заявил спикер МИД.

Также он отметил, что в целом уже есть 33 случая угроз в 17 странах: 1 покушение на теракт, 2 сообщения о минировании, 1 случай вандализма, 1 случай письменной угрозы и 28 окровавленных пакетов.

"Как сказал Дмитрий Кулеба, как бы ни пытались враги запугать украинскую дипломатию, ничего у них не получится. Работаем на победу", – добавил Николенко.