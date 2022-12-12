Про це у коментарі 24 каналу повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко. Він зазначив, що поліція Греції вже розпочала слідчі дії.

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Чергові погрози українським дипломатам

За інформацією Ніколенка, адреса відправника така ж як і на решті конвертів, які раніше надійшли до українських посольств та консульств: автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen.

Очікуємо також пришвидшення розслідування з боку німецьких правоохоронців,

– заявив речник МЗС.

Також він зазначив, що загалом вже маємо 33 випадки погроз в 17 країнах: 1 замах на теракт, 2 повідомлення про мінування, 1 випадок вандалізму, 1 випадок письмової погрози та 28 закривавлених пакунків.

"Як сказав Дмитро Кулеба, як би не намагалися вороги залякати українську дипломатію, нічого в них не вийде. Працюємо на перемогу", – додав Ніколенко.