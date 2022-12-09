Інформацію про фейкові листи, які отримують люди в Німеччині, повідомив речник МЗС України Дмитро Ніколенко. За його словами, листи почали надходити від нібито імені генерального консульства України в Дюссельдорфі.
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У МЗС заявили про дезінформаційну кампанію ворога
Як розповів Ніколенко, у листах міститься пропозиція долучитися до іноземного легіону в Україні за грошову винагороду. У МЗС наголосили, що зазначені листи є підробкою.
Жодних таких повідомлень українська консульська установа не надсилала,
– повідомив речник МЗС.
Він додав, що консули вже звернулися в німецьку поліцію задля проведення розслідування.
"Розглядаємо розсилання фейкових листів як частину дезінформаційної кампанії ворога, яка має на меті дискредитувати українську дипломатію, підірвати підтримку України з боку Німеччини та її громадян", – заявив Ніколенко.
На адреси українських дипустанов надходять погрози
- На адресу українських дипломатичних установ після того, як 30 листопада біля посольства України в Мадриді стався вибух, почали надходити погрози. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив терміново посилити безпеку всіх посольств.
- Крім інциденту в Мадриді, були й інші тривожні події, не пов'язані з вибухівкою. Зокрема, до посольства України надходили конкретні погрози. Конверти в момент їх отримання були просякнуті червоною рідиною. Крім того, дипустанови отримували пакунки з очима тварин.
- У МЗС заявили про понад 20 випадків таких погроз. Крім Іспанії, посольства в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральні консульства у Неаполі та Кракові, а також Брно виявили закривавлені пакунки. Вандалізму зазнав вхід до помешкання посла у Ватикані.
- У Росії відхрещуються від конвертного терору.