Информацию о фейковых письмах, которые получат люди в Германии, сообщил представитель МИД Украины Дмитрий Николенко. По его словам, письма начали поступать от якобы имени генерального консульства Украины в Дюссельдорфе.
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В МИД заявили о дезинформационной кампании врага
Как рассказал Николенко, в письмах содержится предложение за денежное вознаграждение присоединиться к иностранному легиону в Украине. В МИД подчеркнули, что указанные письма являются подлогом.
Никаких таких сообщений украинское консульское учреждение не отправляло,
– сообщил спикер МИД.
Он добавил, что консулы уже обратились в немецкую полицию для проведения расследования.
"Рассматриваем рассылку фейковых писем как часть дезинформационной кампании врага, которая имеет за цель дискредитировать украинскую дипломатию, взорвать поддержку Украины со стороны Германии и ее граждан", – заявил Николенко.
В адрес украинских дипучреждений поступают угрозы
- На адреса украинских дипломатических учреждений после того, как 30 ноября возле посольства Украины в Мадриде произошел взрыв, начали поступать угрозы. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех посольств.
- Кроме инцидента в Мадриде, были и другие тревожные события, не связанные с взрывчаткой. В частности, в посольство Украины поступали конкретные угрозы. Конверты в момент их получения были пропитаны красной жидкостью. Кроме того, дипучреждения получали пакеты с глазами животных.
- В МИД заявили о более чем 20 случаях таких угроз. Помимо Испании посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, а также Брно обнаружили окровавленные пакеты. Вандализму подвергся вход в дом посла в Ватикане.
- В России открещиваются от конвертного террора.