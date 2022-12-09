Информацию о фейковых письмах, которые получат люди в Германии, сообщил представитель МИД Украины Дмитрий Николенко. По его словам, письма начали поступать от якобы имени генерального консульства Украины в Дюссельдорфе.

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В МИД заявили о дезинформационной кампании врага

Как рассказал Николенко, в письмах содержится предложение за денежное вознаграждение присоединиться к иностранному легиону в Украине. В МИД подчеркнули, что указанные письма являются подлогом.

Никаких таких сообщений украинское консульское учреждение не отправляло,

– сообщил спикер МИД.

Он добавил, что консулы уже обратились в немецкую полицию для проведения расследования.

"Рассматриваем рассылку фейковых писем как часть дезинформационной кампании врага, которая имеет за цель дискредитировать украинскую дипломатию, взорвать поддержку Украины со стороны Германии и ее граждан", – заявил Николенко.

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