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      Посилення боїв на Донбасі: Росія готується до наступу

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      Росія готується до наступу
      Росія готується до наступу / 5.ua

      Збільшення кількості обстрілів та їх інтенсивності на лінії фронту пов'язане із кількома факторами. Це й перекидання на Донбас випускників російських військових ВИШів для складання ними іспитів, і спроба промацати оборону сил ООС.

      Справа в тому, що після воєнного стану позиції українських захисників суттєво посилилися. То ж, скільки окупантів потрібно для ефективних наступальних дій, у Кремлі поки що розуміють лише приблизно. А наступ цей заплановано, принаймні якщо проросійські кандидати пролетять на виборах президента.

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      Питання військової відповіді на політичну поразку Росії в Україні обговорюється у кабінетах Москви досить жваво. Путін та його поплічники вважають, що перейти від напівзаморожених терористичних дій до активних, можна вже навіть після першого туру виборів. А чи дадуть наказ окупантам наступати, багато в чому залежить від теперішньої ситуації на фронті.

      Найпривабливіше місце на фронті

      Росіяни за допомогою малих диверсійних груп та артилерійської підтримки намагаються викрити слабкі місця у нашій обороні. Найбільш привабливим містом для наступу з точки зору стратегічної та економічної для Кремля був та залишається Маріуполь. Але обстрілюють не тільки бійців, що боронять підступи до портового міста – у Москві не виключають спроб захоплення й інших населених пунктів.

      Тільки от поки що в загарбників нічого не складається на їхню користь. Як тільки артилерія починає гатити по наших позиціях, одразу прилітає смертельна відповідь. Українські "боги війни" діють настільки точно та потужно, що ніяких сподівань на легкі здобутки у разі наступу в окупантів не залишається.

      Маріуполь найбажаніше місто для терористів
      Маріуполь найбажаніше місто для терористів

      Більше того, контрдиверсійні групи ООС також працюють дуже сильно та болісно для п'яних Іванів. Лише за кілька діб з різних ділянок фронту до моргів та лікарень "ДНР" та "ЛНР" привезли більше 40 осіб. Якщо звернути увагу на кількість обстрілів, яку вели окупанти, можна легко порахувати, що наші військові просто знищували всіх, хто вирішив постріляти.

      Тож, поки що росіяни слабких місць в ООС не виявили, але відповідні висновки у Кремлі можуть зробити. Виходячи з кількості розміщених поблизу російсько-українського кордону військ, у наступ терористи можуть перейти впродовж двох-трьох діб.

      Отож, перекинути достатню для прориву оборони кількість військових ЗС Росії можуть без проблем. Втім, верхівка терористів може й відмовитися від захоплень міст та просто перейти до посилень обстрілів на всьому фронті. Їм потрібна кров.

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      Автор: Алексей Чибисов
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Новости политики Публикации Новости Мариуполя
      Источник: 24 Канал
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