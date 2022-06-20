Поскольку одноразовые: в России решили заплатить добровольцам втрое меньше, чем обещали

С каждым месяцем полномасштабной войны против Украины российские оккупанты с удивлением для себя открывают суровую реальность. Состоит она в том, что Россия способна обмануть кого угодно, забросить тысячи людей насмерть и забыть о них.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, больше всего недовольство возникает у тех захватчиков, которые отправились уничтожать нашу страну добровольно. Поскольку у Кремля все же нет проблем с желающими поехать на войну, таких людей генералы без тени сомнения обманывают с оплатой.

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Практически ко всем добровольцам в российском войске относятся только как к одноразовым солдатам. Большинство из них через месяц войны никогда не обратится к командованию с требованиями выдать зарплату, потому что банально погибнет. Выжившие в большинстве своем не думают о деньгах и с радостью сбегают домой.

Честно платят только кадыровцам и вагнеровцам

Единственными категориями оккупантов, которые получают обещанные деньги, являются представители кадыровских отрядов и группировок из Чечни. Кроме того, немалые зарплаты платят наемникам ЧВК "Вагнера".

Все остальные, от контрактников вооруженных сил до мобилизованных на Донбассе, рискуют жизнью за копейки или вообще бесплатно.

Так, принудительно отправленные на войну жители оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, числятся "добровольцами", которым в "республиках" выплат не предусмотрено.

Контрактникам российской армии обещали каждый месяц выплачивать штатную зарплату и за каждый день пребывания на войне по 15 тысяч рублей "боевых" (около 5 тысяч гривен). Но выходит так, что в лучшем случае с учетом зарплат им платят по 50 долларов в день (около 1 тысячи гривен с учетом махинаций Центробанка РФ с курсом). При этом в начале войны "боевые" рассчитывали по фиксированному курсу, но когда в России искусственно укрепили курс рубля, условия изменились и рублевые доплаты стали меньше.

При этом у Путина совсем не боятся какой-либо реакции со стороны обманутых им смертников. Безумные убийцы, которым удалось вернуться домой, предпочитают молчание, а не борьбу за деньги. В большинстве своем они понимают, что при требованиях кровавых рублей их могут с легкостью убить или посадить "за дискредитацию армии".

Впрочем, понимание того, что Россия будет всегда обманывать своих, приходит к захватчикам только после того, как они побывали на войне. Обиженным добровольцам, которые рассказывают о том, что вместо 350 тысяч рублей в месяц им заплатили всего 100, никто не верит. В том числе и из-за этого в России не заканчиваются готовые отправиться на войну и рисковать своей жизнью ради улучшения финансового состояния.

Кроме того, в России очень серьезно обрабатывают обедневшие слои населения, обещая им и огромные зарплаты, и "ветеранские" выплаты. Последние, кстати, не выплатили вообще никому, кроме кадыровцев и вагнеровцев. Наемники из ЧВК и военные, прибывающие из Чечни, получают единовременные выплаты по 60 тысяч рублей.

Весь фронт держится на тех, кто подписал краткосрочные контракты

По состоянию на середину июня, несмотря на то, что Россия продолжает сохранять контроль над оккупантами, фактически весь фронт захватчиков критически зависит от тех, кто подписал краткосрочные контракты. Благодаря большому количеству нищих с отсутствием морали генералы могут постоянно забрасывать на передовую новые и новые силы вместо уничтоженных. Пополнять ряды войска мобилизованными срочниками так активно, чтобы фронты не посыпались, в Кремле не могут – этому мешает целый ряд нюансов от необходимости тратить время на обучение до сложности бюрократических процедур в России.

Добровольческие же отряды Москва может использовать здесь и сейчас. К каждой группировке россиян, которые предпочитают убивать украинцев, приставляют одного-двух кадровых офицеров и отправляют их на Донбасс, Харьковщину или Херсонщину без прохождения медкомиссии.

Впрочем, несмотря на то, что добровольцев используют на наиболее проблемных участках, генералы остаются крайне недовольны качеством этих группировок. Ведь сейчас в армию России на контракт берут даже уголовников.