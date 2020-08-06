Поскольку у вас произошел государственный переворот: Лукашенко был готов приютить Януковича
Александр Лукашенко заявил, что готов был приютить президента-беглеца Виктора Януковича, если бы тот его об этом попросил. Также многолетний президент Беларуси продолжает утверждать, что Революция Достоинства – это государственный переворот.
Лукашенко отметил: к Януковичу чувствует сострадание и все обиды, которые когда-то были, простил. Президент Беларуси накануне очередных выборов в стране дал пространное 2,5 часовое интервью Дмитрию Гордону, пишет 24 канал.
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Лукашенко отметил: предсказал, что так произойдет с Януковичем и прямо ему это говорил. Однако до последнего не знал, что он сбежит из страны. Сами обстоятельства, сложившиеся в Украине в 2014 году Лукашенко в очередной раз назвал "государственным переворотом".
Однако отметил: Янукович был в этом виноват, но вот так с ним поступать нельзя.
Во-первых, он этого не просил. Но если бы так произошло – то, конечно бы приютил. Безусловно. Я считал и считаю, что тогда у вас произошел государственный переворот, это было незаконно. Янукович, конечно, что виноват,
– откровенно рассказал Лукашенко.
Другие цитаты Лукашенко из интервью Гордону:
- "Володя хороший, но мне его жаль", – Лукашенко считает, что Зеленский может уйти из поста досрочно.
- "Ты знал, что ты руководитель страны, ты знал, что происходит вокруг, ты должен собрать военные силы со всей страны на уровне высшей боевой готовности", – о том, что президенту Порошенко стоило лучше защищаться и защищать Крым до последнего.
- "Вину этих людей еще надо доказать. Со стороны России – это отвратительно", – про вагнеровцев, пойманных в Беларуси.
- "С территории Беларуси российские танки на Киев никогда не пойдут", – Лукашенко заверил, что чувствует только дружеские отношения с Украиной.
- "Не бывает немного украинцев, – Лукашенко о своих корнях и любовь к Украине.