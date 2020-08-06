Александр Лукашенко заявил, что готов был приютить президента-беглеца Виктора Януковича, если бы тот его об этом попросил. Также многолетний президент Беларуси продолжает утверждать, что Революция Достоинства – это государственный переворот.

Лукашенко отметил: к Януковичу чувствует сострадание и все обиды, которые когда-то были, простил. Президент Беларуси накануне очередных выборов в стране дал пространное 2,5 часовое интервью Дмитрию Гордону, пишет 24 канал.

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Лукашенко отметил: предсказал, что так произойдет с Януковичем и прямо ему это говорил. Однако до последнего не знал, что он сбежит из страны. Сами обстоятельства, сложившиеся в Украине в 2014 году Лукашенко в очередной раз назвал "государственным переворотом".

Однако отметил: Янукович был в этом виноват, но вот так с ним поступать нельзя.

Во-первых, он этого не просил. Но если бы так произошло – то, конечно бы приютил. Безусловно. Я считал и считаю, что тогда у вас произошел государственный переворот, это было незаконно. Янукович, конечно, что виноват,

– откровенно рассказал Лукашенко.

Гордон задал вопрос об убежище для беглого Януковича в контексте экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева. В 2010 году тот бежал из страны и попросил политическое убежище в Беларуси, Лукашенко предоставил.

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