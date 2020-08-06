Олександр Лукашенко заявив, що готовий був дати притулок президенту-втікачу Віктору Януковичу, якби той його про це попросив. Також багаторічний президент Білорусі продовжує стверджувати, що Революція Гідності – це державний переворот.

Лукашенко зазначив: до Януковича відчуває співчуття і всі образи, які колись були, пробачив. Президент Білорусі напередодні чергових виборів у країні дав розлоге 2,5-годинне інтерв'ю Дмитру Гордону, пише 24 канал.

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Лукашенко зазначив: пророкував, що так станеться із Януковичем і прямо йому це казав. Однак до останнього не знав, що той втече з країни. Самі обставини, що склалися в Україні у 2014 році Лукашенко вкотре назвав "державним переворотом".

Проте зазначив: Янукович був у тому винним, але ось так з ним вчиняти не можна було.

По-перше, він цього не просив. Але якби так сталося – то, звісно б прихистив. Безумовно. Я вважав і вважаю, що тоді у вас відбувся державний переворот, це було незаконно. Янукович, звісно, що винен,

– відверто розповів Лукашенко.

Гордон задав питання про притулок для втікача-Януковича у контексті експрезидента Киргизстану Курманбека Бакієва. У 2010 році той втік з держави і попросив політичний притулок у Білорусі, який Лукашенко надав.

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