Бо у вас відбувся державний переворот: Лукашенко був готовий прихистити Януковича
Олександр Лукашенко заявив, що готовий був дати притулок президенту-втікачу Віктору Януковичу, якби той його про це попросив. Також багаторічний президент Білорусі продовжує стверджувати, що Революція Гідності – це державний переворот.
Лукашенко зазначив: до Януковича відчуває співчуття і всі образи, які колись були, пробачив. Президент Білорусі напередодні чергових виборів у країні дав розлоге 2,5-годинне інтерв'ю Дмитру Гордону, пише 24 канал.
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Лукашенко зазначив: пророкував, що так станеться із Януковичем і прямо йому це казав. Однак до останнього не знав, що той втече з країни. Самі обставини, що склалися в Україні у 2014 році Лукашенко вкотре назвав "державним переворотом".
Проте зазначив: Янукович був у тому винним, але ось так з ним вчиняти не можна було.
По-перше, він цього не просив. Але якби так сталося – то, звісно б прихистив. Безумовно. Я вважав і вважаю, що тоді у вас відбувся державний переворот, це було незаконно. Янукович, звісно, що винен,
– відверто розповів Лукашенко.
Інші цитати Лукашенка з інтерв'ю Гордону:
- "Володя хороший, але мені його шкода", – Лукашенко вважає, що Зеленський може піти з посту дочасно.
- "Ти знав, що ти керівник країни, ти знав, що відбувається навкруги, ти мав зібрати воєнні сили зі всієї країни на рівні найвищої бойової готовності", – про те, що президенту Порошенку варто було краще захищатися і боронити Крим до останнього.
- "Вину цих людей ще треба довести. З боку Росії – це огидно", – про вагнерівців, пійманих в Білорусі.
- "З території Білорусі російські танки на Київ ніколи не підуть", – Лукашенко запевнив, що відчуває лише дружні стосунки із Україною.
- "Не буває трішки українців, – Лукашенко про своє коріння та любов до України".