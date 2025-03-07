Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на болгарскую службу "Радио Свобода". Известно, что инцидент произошел во время открытия выставки нью-йоркского активистского коллектива Guerrilla Girls.

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Как выгнали посла России с выставки

На обнародованных кадрах видно, как Элеонора Митрофанова заходит в один из залов "Квадрат 500". Сначала ее встречает тишина. Затем молодая женщина начинает кричать: "Это не Москва. Это Европа". Российский посол в свою очередь обращается к ней на русском языке.

После этого Митрофанова продолжает идти в следующий зал, а молодая женщина, которая называет себя Натальей Тодоровой, продолжает идти за ней, называя ее "убийцей". В следующем зале, где собралась большая толпа, все больше людей присоединяются к скандированию "Это не Москва".

Митрофанову выгнали с выставки: смотрите видео

Напомним, недавно в болгарской Софии пророссийские активисты напали на офис Евросоюза, используя петарды, коктейли Молотова и яйца. В результате столкновений пострадали 10 правоохранителей, шесть участников акции были задержаны.