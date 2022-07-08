Как прошел саммит стран БРИКС, что он показал с точки зрения восприятия россии ее немногочисленными партнерами, как относятся к войне другие страны БРИКС и региона в целом, почему Китай хочет подстроить эту формацию под себя, мог ли Джоко Видодо действительно передать какое-нибудь послание путину от Зеленского, при каких условиях путин поедет или не поедет на ноябрьский саммит "клуба двадцати" и как Австралия набирает вес благодаря активности во внешней политике в последнее время – эксклюзивно сайту 24 канала рассказала главная консультант Института стратегических исследований Алина Гриценко.

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Попытки Пекина стать хедлайнером блока БРИКС и маргинализированная россия

Давайте начнем наш экскурс повесткой дня саммита БРИКС с разбора на важнейшие детали Пекинской Декларации, которая была принята в итоге.

Меня лично этот документ никак не поразил. Там не было чего-то такого удивительного. Это всего лишь некая дипломатическая декларация, которая затрагивала все основные вопросы мировой повестки дня. По характеру принятая декларация была довольно общей. Полностью в духе БРИКСа.

Хотя нет, все-таки там было кое-что, что меня поразило. То, что в тексте документа был значительный перечень вопросов направления безопасности. Как мне показалось, это признак того, что этот клуб государств начинает выходить на новый уровень работы.

Главной движущей силой этих перемен выступает Китай. Пекин хочет превратить БРИКС в организацию, которая занимается целым комплексом вопросов. От безопасности до геополитики.

То есть происходит постепенная трансформация структуры, которая с первого дня своего существования призвана была заботиться о финансово-экономическом спектре проблем. Сейчас к этому еще прибавляется ряд других аспектов.

По словам эксперта, китайское видение российско-украинской войны разделят почти все страны региона / Коллаж сайта 24 канала

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Что этот саммит показал с точки зрения позиционирования россии на международной арене?

Говорить о том, что россия изолирована – сегодня не совсем правильно. Она является желательным партнером для тех государств, которые благодаря своему историческому развитию в собственной внешней действуют исходя из позиций либо равноудаленности, либо нейтралитета.

Саммит показал одну главную вещь. То, что Китай становится единоличным лидером этого межгосударственного объединения. Поднебесная перетягивает на себя лидерскую инициативу. Если на предыдущих саммитах, например, том, что происходил в Уфе, россия чувствовала себя немного увереннее, то на этот раз все было как-то несуразно. Особенно ясно это было видно из речи путина.

рф остается маргинальным игроком. В частности, о таком ее статусе свидетельствует то, что Китай активно берется играть лидерскую роль в этом формате. москва, в свою очередь, отстает.

Если вы видите в наших новостях фамилии и имена с строчной буквы – это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.

Ярким примером этого является и то, что инициатором расширения БРИКС выступил именно Китай. В мае состоялась встреча министров иностранных дел БРИКС и мероприятие с участием потенциальных новобранцев организации БРИКС+.

К нему, среди прочих, были привлечены представители Казахстана и Индонезии. Правда, пока какого-либо проработанного механизма вступления в этот клуб нет. В то же время прямо о своем желании вступить уже успели заявить Аргентина и Иран.

Подытоживая, скажу, что именно Китай проявляет больше инициативы. В то же время россия остается далеко позади. Конечно, в москве это преподносят в противоположном свете. Там говорят, что это доказательство того, что к ним и дальше прислушиваются. Мол, смотрите, мы здесь, мы никуда не делись, нас ждут наши партнеры на международной арене.

Я читала много российской аналитики по поводу того, что БРИКС должен стать образцом новой системы международных отношений и тому подобное. Справедливости ради надо сказать, что россия все-таки внесла вклад в создание альтернативного западному подходу к пониманию миропорядка.

Первым ответные идеи озвучил в свое время еще бывший российский премьер примаков. Он предлагал создать геополитический треугольник россия – Индия – Китай. Позже именно из его предложения вырос БРИКС.

Реакция на войну россии против Украины

Все ли члены этого антизападного объединения разделяют взгляд КНР на нашу войну?

Да, все без исключения входящие в него государства смотрят на войну в Украине одинаково. Они рассматривают эту войну как глобальное противостояние Китая и США.

Надо понимать, что учитывая достаточно незначительное присутствие нашей страны в медиапространстве упомянутых стран, отношение к нам такое, как к какому-то второстепенному государству. Очень проамериканской и лишенной какой-либо самостоятельности в принятии решений.

Поэтому, в принципе, можно сказать, что они разделяют отношение Пекина. Вместе с тем Бразилия поддержала мартовскую резолюцию ООН, где содержится осуждение нападения на Украину. ЮАР, кажется, воздержалась. Но нарративы, звучащие в тамошних медиа, не очень благосклонны к нам. А правящая партия вообще критиковала НАТО, говоря, что это его вина, то, что началась война.

А зачем именно БРИКС понадобился Пекину, как на то пошло? Что он хочет реализовать, подчинив эту структуру себе?

Китайцы хотят протолкнуть собственные инициативы в мир. К примеру, инициативу "Один пояс – один путь", идею глобального развития.

Кстати, не вспомню, было ли это в Пекинской Декларации, однако китайский лидер в своей речи говорил о так называемом "обществе единой судьбы". Это концепция, которую он предложил еще десять лет назад. По сути это концепция "мира во всем мире". И что интересно, в этой концепции есть пункт отказа от войны.

Если провести быстрый контент-анализ речей Ван И (китайский министр иностранных дел – 24 канал), то куда бы он ни поехал – будь-то в турне по Океании или куда-либо еще. Вот хотя бы в Мьянму, где была встреча министров иностранных дел. Повсюду раздается этот китайский нарратив.

То есть все должны жить мирно, господствующей должна быть многополярная мировая система, все должны позволять друг другу право исповедовать собственную философию и собственный политический режим.

Оппортунизм Видодо и Австралия в погоне за влиянием

Что это вообще был за пассаж о послании Зеленского путину, которое, якобы, передал Видодо?

Возможно, действительно какое-то сообщение было передано. Скорее всего оно касалось деблокады украинских портов с целью налаживания экспорта отечественного зерна.

Как мне показалось, именно эта тема была основополагающей во время разговора президента Индонезии с Зеленским. В рамках пресс-конференции последний подчеркнул, что от нашего зерна и Индонезия также зависит.

Не следует считать, что это сообщение могло содержать нечто большее. Как минимум уже потому, что Видодо – явно не тот политик, который был бы способен играть роль медиатора в вопросах войны и мира.

Индонезия сейчас председательствует в G20. Учитывая этот факт, совсем не удивительно, что индонезийский лидер использует эту площадку для реализации своих интересов. Наращивание влияния Индонезии на международной арене.

Пока рано говорить, поедет ли путин на саммит G20 / Коллаж сайта 24 канала

Потому что визит Видодо в Украину и потом в россию – это был первый опыт, когда Индонезия активизирует свою работу вне своего привычного геополитического ареала существования. То есть за пределами АСЕАН и выходит на качественно новый уровень. Дальше больше – Видодо приглашен на саммит группы семи как гость. Это уже о многом свидетельствует.

Чем руководствовался индонезийский президент, приглашая путина на ноябрьское собрание G20?

Он не мог поступить иначе просто потому, что россия до сих пор является членом этого клуба. В конце концов, было бы странно, если бы россию исключили из формации, где присутствуют члены БРИКС. Они бы точно были не в восторге от этого. Ведь все без исключения лидеры тех стран могут без мучений совести пожать руку путину.

На самом деле вопрос участия кремлевского диктатора в саммите до сих пор остается открытым. Мы не можем точно знать, поедет ли он туда.

О чем говорили Видодо и путин во время встречи в Москве?

Разговор был, в частности, и о продолжении экономического сотрудничества. А также об энергетическом сотрудничестве. Между странами заключен договор, предусматривающий совместное строительство нефтеперерабатывающего завода. Кроме того, еще строится химический завод.

Что нам следует знать о визите австралийского премьера в Киев?

Австралия придерживается своей внешнеполитической линии вместе со своими естественными союзниками. А именно Великобританией и США. Поэтому этот визит выглядит вполне естественным в этом контексте.

По факту, Альбенизи делает то же, что и Видодо. Он пытается увеличить влияние собственного государства на региональной и мировой аренах. Делает это, в том числе, путём демонстрации австралийской оборонной способности. То, что эта страна может обеспечить всем необходимым не только сама себя, но и поделиться потребностями с партнерами, которым это нужно.

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