В Закарпатье ограничили продажу алкоголя

В этой области комендантского часа практически нет. Впрочем, сейчас решили запретить продажу алкогольных напитков в ночное время.

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Такое решение принял Совет обороны области. Запрет будет действовать с 24 по 28 августа в период с 22:00 до 8:00.

Запрещается розничная торговля алкогольными, слабоалкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе. Ограничения распространяются и на рестораны.

Заметим, что по-прежнему под запретом остается продажа указанных напитков работникам правоохранительных органов, военнослужащим ВСУ, Нацгвардии Украины, территориальной обороны и других военных формирований.