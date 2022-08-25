На Закарпатті обмежили продаж алкоголю

У цій області комендантської години практично немає. Втім, зараз вирішили заборонити продаж алкогольних напоїв в нічний час.

Зауважте На Закарпатті на 7 місяць війни досі немає комендантської години: як живе регіон

Таке рішення прийняла Рада оборони області. Заборона діятиме з 24 до 28 серпня у період з 22:00 до 8:00.

Так, забороняється роздрібна торгівля алкогольними, слабоалкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі. Обмеження поширюються й на ресторани.

Зауважимо, як і раніше, під забороною залишається продаж вказаних напоїв працівникам правоохоронних органів, військовослужбовцям ЗСУ, Нацгвардії України, територіальної оборони та інших військових формувань.