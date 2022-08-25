На Закарпатті обмежили продаж алкоголю
У цій області комендантської години практично немає. Втім, зараз вирішили заборонити продаж алкогольних напоїв в нічний час.
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Таке рішення прийняла Рада оборони області. Заборона діятиме з 24 до 28 серпня у період з 22:00 до 8:00.
Так, забороняється роздрібна торгівля алкогольними, слабоалкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі. Обмеження поширюються й на ресторани.
Крім того, було обмежено роботу закладів ресторанного господарства до 23:00 24 серпня, а також заборонено масове скупчення людей на території області у період з 24 серпня до 8:00 25 серпня.
Закарпаття єдина область, де немає комендантської години
Закарпатська область й надалі залишається єдиною областю, де не запроваджували комендантську годину. Там працюють аптеки, магазини, супермаркети тощо.
Глава Закарпатської ОВА Віктор Микита пояснив, що в перші дні війни детально вивчали оперативну ситуацію в регіоні. За його словами, все вказувало на те, що не потрібно обмежувати пересування людей вночі, оскільки нічні клуби не працюють, й розваги винятково на совісті кожної людини.
Водночас на Закарпатті одним із перших в Україні заборонили продаж алкоголю – ще з 28 лютого. Але 15 березня обмеження послабили, після чого взагалі скасували.
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