Перша тривога на Закарпатті

російське вторгнення розпочалося 24 лютого й цього дня лунали тривоги по всіх регіонах, окрім Закарпаття, пише 24 канал. Перша тривога на Закарпатті пролунала вночі 12 березня й тривала понад 2 години.

До речі На Закарпатті добуватимуть сіль, що перекриє 100% потреб країни

Якщо не рахувати Херсонщину та Луганщину, територію яких окупували росіяни, то на Закарпатті найменше разів оголошували повітряну тривогу. Станом на 25 серпня – 140 разів. Найближчою щодо цього до Закарпаття є Чернівецька область, де тривогу оголошували 155 разів.

Наразі Чернівецька область залишається єдиною, де росія не завдавала ракетних ударів. У перші дні війни постраждали Львівщина та Івано-Франківщина, однак не Закарпаття і Буковина.

На Закарпатті росіяни завдали одного ракетного удару. Окупанти 3 травня влучили в одну із залізничних підстанцій біля Воловця, який практично межує зі Львівською областю.

Попри те, що Чернівецьку область росіяни не обстрілювали, там комендантська година все ж є.

Обмеження у перші дні війни

Закарпатська область стало однією з перших в Україні, де заборонили продаж алкоголю. Відповідна заборона набула чинності в Ужгороді з 28 лютого.

З 1 березня на території Закарпаття заборонили роздрібну торгівлю алкоголем та речовинами, виробленими на спиртовій основі. Та вже 15 березня обмеження послабили, після чого взагалі скасували.

До слова У Закарпатській ОВА уточнили інформацію про відновлення роботи аеропорту "Ужгород"

При цьому в решті регіонів України обмеження щодо продажу алкоголю були чинним протягом тривалого часу. Наприклад, у Львові тільки на початку червня дозволили продаж усіх видів алкоголю з 12:00 по 21:00.

На Закарпатті вирішили ввести обмеження на алкоголь протягом 24 – 28 серпня. Там вирішили заборонити роздрібну торгівлю алкогольними, слабоалкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі у період з 22:00 до 8:00.

Закарпаття єдина область, де немає комендантської години

Закарпаття досі залишається єдиною областю, де не запроваджували комендантську годину. Відтак, у регіоні працюють аптеки, магазини, супермаркети тощо.

Одного разу комендантську годину на Закарпатті запроваджували у Великодню ніч й вона тривала 6 годин.

Глава Закарпатської ОВА Віктор Микита в коментарі ВВС пояснив, що в перші дні війни детально вивчали оперативну ситуацію в регіоні. За його словами, все вказувало на те, що не потрібно обмежувати пересування людей вночі.

Віктор Микита переконує, що на Закарпатті не працюють нічні клуби й наголошує, що розваги – на совісті кожної окремої людини.

Варте уваги На Закарпатті збудують інноваційний реабілітаційний центр: що відомо

Житель Ужгорода Мирослав у розмові з 24 каналом розповів, що вночі місто практично порожнє, хоча деякі паби працюють до 12 ночі. Він пояснює, що багато чоловіків з регіону поїхали захищати Україну на фронт. Також значна частина жителів Закарпаття працює за кордон, зокрема в Чехії.

Мирослав зазначив, що деякі люди не прогулюються вночі, оскільки бажають уникати зустрічі з правоохоронців. Це стосується військовозобов'язаних чоловіків, яким вручають повістки.

Бум повісток на Закарпатті

Закарпатська область межує відразу з чотирма країнами – Угорщиною, Словаччиною, Польщею і Румунією. У перші дні війни на пропускних пунктах були черги по декілька кілометрів.

27 лютого кореспондент 24 каналу повертався до України з Угорщини через пункт пропуску "Косино – Барабаш". Тоді в напрямку Угорщини виїжджало чимало чоловіків призовного віку (18 – 60) на автівках з українськими номерними знаками.

Частина чоловіків дійсно мали право для виїзду, зокрема – трьох дітей. Та, як в особистій розмові натякнули прикордонники, значна частина людей має два паспорти – український та угорський. Саме угорський паспорт дозволяв безперешкодно покинути Україну.

Також Закарпатська область стало однією з перших, де масово вручали повістки. У мережі неодноразово з'являлися відео, як військовозобов'язані намагаються втекти від правоохоронців. Місцеві ресурси писали, що повістки вручали у басейнах на відпочинку та навіть у горах.

Вас це може зацікавити – Угорщина хоче "атакувати" Закарпаття: що не так із заявою Сіярто: дивіться відео