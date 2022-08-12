Про підготовку виробництва на Закарпатті повідомив голова ОВА Віктор Микита. На території Буштинської громади Тячівського району вже стартували роботи.

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Планують добувати до 150 тисяч тонн солі щомісяця

Розробка Бурштинського соляного родовища дозволить видобувати до 150 тисяч тонн солі на місяць. Метод виробництва – підземне вилуговування через бурові свердловини з поверхні землі. Микита розповів, що після попередніх геологічних досліджень виявили великий соляний пласт, котрий починається з 35 до 500 метрів.

Зараз вже розпочали інженерні роботи з будівництва під’їзної дороги, розмітки бурових майданчиків, облаштували місця для працівників та інше. Водночас закупили сучасне обладнання для глибокого промислового буріння,

– додав голова ОВА.

Фахівці прогнозують, що вже через 6 місяців можна буде отримати першу добуту сіль. На Закарпатті впевнені, що зможуть забезпечити 100% потреби України у технічній солі. Наразі така потреба – у 450 тисячах тонн на сезон.

Зверніть увагу! Після розвитку інфраструктури підприємство почне постачати столову сіль.

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"Артемсіль" розташоване у місті Соледар на Донеччині

Підприємство "Артемсіль" розташоване у місті Соледар, що на Донеччині. Це – зона бойових дій. В Одеській області пропонували на заміну використовувати Ізмаїльське родовище солі. Запаси тут оцінюють у 4 мільярди тонн.

Дивіться у відео – коли можуть зрости ціни на сіль та цукор в Україні: