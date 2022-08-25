Первая тревога на Закарпатье

российское вторжение началось 24 февраля и в этот день звучали тревоги по всем регионам, кроме Закарпатья, пишет 24 канал. Первая тревога на Закарпатье прозвучала ночью 12 марта и продолжалась более 2 часов.

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Если не считать Херсонщину и Луганщину, территорию которых оккупировали россияне, то на Закарпатье меньше всего раз объявляли воздушную тревогу. По состоянию на 25 августа – 140 раз. Ближайшей по этому параметру к Закарпатью является Черновицкая область, где тревогу объявляли 155 раз.

Сейчас Черновицкая область остается единственной, где россия не наносила ракетных ударов. В первые дни войны пострадали Львовщина и Ивано-Франковская область, однако не Закарпатье и Буковина.

На Закарпатье россияне нанесли один ракетный удар. Оккупанты 3 мая попали в одну из железнодорожных подстанций возле Воловца, который практически граничит со Львовской областью.

Несмотря на то, что Черновицкую область россияне не обстреливали, там комендантский час все-таки есть.

Ограничения в первые дни войны

Закарпатская область стала одной из первых на Украине, где запретили продажу алкоголя. Соответствующий запрет вступил в силу в Ужгороде с 28 февраля.

С 1 марта на территории Закарпатья запретили розничную торговлю алкоголем и веществами, производимыми на спиртовой основе. И уже 15 марта ограничения ослабили, после чего вообще отменили.

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При этом в остальных регионах Украины ограничения по продаже алкоголя действовали в течение длительного времени. К примеру, во Львове только в начале июня разрешили продажу всех видов алкоголя с 12:00 по 21:00.

На Закарпатье решили ввести ограничения на алкоголь в течение 24 – 28 августа. Там решили запретить розничную торговлю алкогольными, слабоалкогольными напитками и веществами, производимыми на спиртовой основе в период с 22:00 до 8:00.

Закарпатье единственная область, где нет комендантского часа

Закарпатье до сих пор остается единственной областью, где не вводили комендантский час. Следовательно, в регионе работают аптеки, магазины, супермаркеты и т.д.

Однажды комендантский час на Закарпатье вводили в Пасхальную ночь и длился он 6 часов.

Глава Закарпатской ОВА Виктор Мыкыта в комментарии BBC объяснил, что в первые дни войны детально изучали оперативную ситуацию в регионе. По его словам, все указывало на то, что не нужно ограничивать передвижение людей ночью.

Виктор Мыкыта убеждает, что на Закарпатье не работают ночные клубы и подчеркивает, что развлечения – на совести каждого отдельного человека.

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Житель Ужгорода Мирослав в разговоре с 24 каналом рассказал, что ночью город практически пуст, хотя некоторые пабы работают до 12 ночи. Он объясняет, что многие мужчины из региона уехали защищать Украину на фронт. Также значительная часть жителей Закарпатья работает за границей, в частности, в Чехии.

Мирослав отметил, что некоторые люди не ходят ночью, поскольку желают избегать встречи с правоохранителями. Это касается военнообязанных мужчин, которым вручают повестки.

Бум повесток на Закарпатье

Закарпатская область граничит сразу с четырьмя странами – Венгрией, Словакией, Польшей и Румынией. В первые дни войны на пропускных пунктах были очереди по несколько километров.

27 февраля корреспондент 24 канала возвращался в Украину из Венгрии через пункт пропуска "Косино – Барабаш". Тогда в направлении Венгрии выезжало немало мужчин призывного возраста (18 – 60) на автомобилях с украинскими номерными знаками.

Часть мужчин действительно имели право для выезда, в том числе – троих детей. Но, как в личном разговоре намекнули пограничники, значительная часть людей имеет два паспорта – украинский и венгерский. Именно венгерский паспорт позволял беспрепятственно покинуть Украину.

Также Закарпатская область стала одной из первых, где массово вручали повестки. В сети неоднократно появлялись видео, как военнообязанные пытаются скрыться от правоохранителей. Местные ресурсы писали, что повестки вручали в бассейнах отдыха и даже в горах.

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