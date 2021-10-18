После 23 лет перерыва: МИД Украины и ЮАР возобновили контакты

Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром ЮАР Наледи Пандор. Разговор стал первым контактом глав иностранных ведомств обеих стран с 1998 года.

Стороны обсудили расширение договорно-правовой базы отношений и сотрудничество в рамках международных организаций.

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Первый за 23 года разговор МИД Украины и ЮАР

Глава МИД Украины пообщался по телефону с министром международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор. Это первый разговор глав иностранных ведомств стран за последние 23 года.

Во время разговора министры договорились:

восстановить полноценный двусторонний диалог,

провести политические консультации между внешнеполитическими ведомствами,

развивать торговлю и научно-техническое сотрудничество.

Кулеба предложил южноафриканской стороне направить в Украину торговую миссию для изучения возможностей развития взаимовыгодного сотрудничества.

Возобновляя диалог с ЮАР, мы создаем дополнительные возможности для наших компаний, в частности в отраслях сельского хозяйства и продовольственной безопасности, энергетики, судостроения, туризма,

– подчеркнул министр.

Главы внешнеполитических ведомств договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве. Пандор приняла приглашение Кулебы посетить Украину в 2022 году.

Украинский министр напомнил, что стратегия внешнеполитической деятельности Украины уделяет особое внимание развитию отношений со странами Африки.

Торговля Украины и ЮАР: что известно

По информации Государственной службы статистики Украины, общий объем торговли товарами и услугами между Украиной и ЮАР в 2020 году составил 122,7 миллиона долларов.

В первой половине 2021 года суммы торговых операций стран достигли 65 миллионов долларов.