После 9 мая война может перейти в другую фазу, – Фейгин

Несмотря на все неудачные попытки оккупантов захватить Украину, они таки попытаются показать "успех" и "удачное наступление" и будут пытаться взять какой-то город.

Все для того, чтобы показать этот так называемый успех российским гражданам. Хотя на это надеяться не стоит. Об этом в эфире 24 канала сказал российский правозащитник Марк Фейгин.

К слову Традиционный трюк, – Фейгин о вбросах России для срыва поставок оружия в Украину

По его словам, такие попытки оккупанты будут предпринимать именно до 9 мая 2022 года.

Уже после 9 мая война может перейти в оппозиционную фазу. Однако до этого числа россиянам нужен какой-то результат,

– считает Фейгин.

И добавил, если так случится, что россияне не подтянут своих резервов и не будет попытки захватить, например, Харьков или Мариуполь, или они продвинутся до границы временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей – то вообще не понятно, зачем десятки тысяч человек умерли.

Это еще раз покажет, насколько неуспешен главнокомандующий России, который "положил" множество людей лишь, чтобы удовлетворить собственное эго и не более. Путину все равно придется за это ответить.

Смотрите также: в Москве истерика из-за заявления Бореля после Бучи – видео