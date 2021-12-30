По его словам, боевые задания коалиция на территории страны выполнила. Теперь будет помогать только консультациям.

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Коалиционные войска вышли из Ирака

Международная коалиция вывела свои военные силы и технику из Ирака. Как заявил в твиттере глава местного правительства Мустафа аль-Казими:

  • Коалиция завершила все боевые задания.
  • Но будет помогать иракцам "советами и поддержкой".

Боевые задачи международной коалиции завершены. Как завершено и выведение всех ее сил и боевой техники за пределы Ирака. Как и договорились в ходе стратегического диалога, роль коалиции в дальнейшем ограничится советами и поддержкой,
– написал аль-Казиме.

И добавил, что народ Ирака благодарен США и союзникам за помощь в войне с террористами.

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Полный текст сообщения премьера Ирака аль-Казими в твиттере:

Боевые задачи международной коалиции завершены. Как завершено и выведение всех ее сил и боевой техники за пределы Ирака. Как и договорились в ходе стратегического диалога, роль коалиции в дальнейшем ограничится советами и поддержкой.

Мы благодарим страны и руководство международной коалиции, наших соседей и партнеров в войне против "Исламского государства", и подтверждаем готовность наших сил защищать наш народ. Да здравствует Ирак!