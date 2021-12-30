По его словам, боевые задания коалиция на территории страны выполнила. Теперь будет помогать только консультациям.

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Коалиционные войска вышли из Ирака

Международная коалиция вывела свои военные силы и технику из Ирака. Как заявил в твиттере глава местного правительства Мустафа аль-Казими:

Коалиция завершила все боевые задания.

Но будет помогать иракцам "советами и поддержкой".

Боевые задачи международной коалиции завершены. Как завершено и выведение всех ее сил и боевой техники за пределы Ирака. Как и договорились в ходе стратегического диалога, роль коалиции в дальнейшем ограничится советами и поддержкой,

– написал аль-Казиме.

И добавил, что народ Ирака благодарен США и союзникам за помощь в войне с террористами.

Справка. Военная операция международной коалиции в составе США, Великобритании, Австралии и других стран (большая часть которых участвовали формально, то есть своих военных не посылали) началась в Ираке еще в 2003. Ее целью объявляли борьбу с международным терроризмом, а также поиск и ликвидацию оружия массового поражения.

Уместно напомнить:

Войска Соединенных Штатов Америки находились в Афганистане 19 лет, 10 месяцев и 25 дней. 30 августа 2021 года последний американский солдат покинул страну.

О выводе войск США из Ирака договорились еще в июле 2021. А в начале декабря окончательно это подтвердили, и сообщили, что достигли согласия в коалиции по этому поводу.

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Полный текст сообщения премьера Ирака аль-Казими в твиттере:

Боевые задачи международной коалиции завершены. Как завершено и выведение всех ее сил и боевой техники за пределы Ирака. Как и договорились в ходе стратегического диалога, роль коалиции в дальнейшем ограничится советами и поддержкой.