Об этом сообщил советник по национальной безопасности Касем Аль-Араджи. Он подчеркнул, что переговоры по завершению миссии начались еще в прошлом году.

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Завершен последний раунд переговоров с международной коалицией

Сегодня мы завершили последний раунд диалога с международной коалицией, который мы начали в прошлом году, чтобы официально объявить о завершении боевых задач сил коалиции и их выводе из Ирака,

– написал Аль-Араджи в соцсетях.

По словам советника по нацбезопасности, сотрудничество с международной коалицией продолжится – однако в других аспектах. Речь идет об обучении, консультациях и поддержке.

О выводе войск США договорились еще в июле 2021

Ранее СМИ писали, что президент Джо Байден и премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казими договорились о выводе войск. Глава правительства был убежден, что его страна способна и сама справиться с "ИГИЛом".

Обратите внимание! В начале ноября на аль-Казими покушались. Его резиденцию обстреляли ракетами с помощью беспилотников. Политик не пострадал.

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Что известно о выводе войск США из Ирака:

В 2011 году военные США уже покидали республику.

Тогда соответствующее решение принял президент Барак Обама.

В 2014 году американские военные вернулись из-за угрозы со стороны "ИГИЛ".

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