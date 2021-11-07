Наша страна решительно осудила покушение и призвала политические силы Ирака к сдержанности. Об этом сообщили в МИД Украины.

Важно Покушение на премьера Ирака: во время инцидента пострадали многие люди

В министерстве подчеркнули, что политические силы Ирака должны продолжить диалог и обеспечить реализацию воли иракского народа. Речь о результатах недавних парламентских выборов в стране.

Убеждены, что подобные акты террора и насилия не помешают воплощению стремлений иракского народа и не остановят усилия его правительства по развитию суверенного, демократического и процветающего государства,

Добавим, что в Госдепе США ранее осудили нападение на резиденцию премьера Ирака, назвав его "актом терроризма". Там отметили, что "с облегчением узнали, что премьер-министр не пострадал" и предложили помощь в расследовании содеянного. Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.

Нападение на премьера Ирака: главное

В ночь на 7 ноября резиденцию иракского премьера атаковали ракетой с помощью беспилотника. Глава иракского правительства выжил, но сейчас находится в больнице. В то же время в результате нападения пострадали по меньшей мере пять человек, среди них охранники. Они получили ранения различной степени тяжести.

В Министерстве обороны страны уточнили, что дрон должен был упасть на машину иракского премьер-министра. Еще один БПЛА был перехвачен и сдетонировал до падения.

Ситуация в Ираке обострилась

10 октября в Ираке прошли досрочные парламентские выборы, на которых победу одержало шиитское движение во главе с имамом Муктадой ас-Садром, который является критиком Ирана. В то же время проиранский политический блок "Аль-Фатх" существенно потерял места в парламенте и впоследствии назвал результат голосования "мошенничеством".

Это привело к массовым протестам в стране, во время которых сотни людей получили ранения, также были сообщения о погибших. Зато Соединенные Штаты, Совет Безопасности ООН и ЕС высоко оценили организацию выборов.

Интересно! Эти парламентские выборы должны были состояться в 2022 году. Однако их провели ранее из-за массовых антиправительственных протестов, которые продолжались с осени 2019 года и привели к отставке правительства, сформированного по итогам предыдущих выборов в мае 2018 года.