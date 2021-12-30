За його словами, бойові завдання коаліція на території країни виконала. Тепер буде допомагати тільки консультаціями.

Варто знати Куди не варто подорожувати у 2022: рейтинг найнебезпечніших країн для туристів

Коаліційні війська вийшли з Іраку

Міжнародна коаліція вивела свої військові сили та техніку з Іраку. Як заявив у твітері глава місцевого уряду Мустафа аль-Казимі:

  • Коаліція завершила всі бойові завдання.
  • Але буде допомагати іракцям "порадами та підтримкою".

Бойові завдання міжнародної коаліції завершено. Як завершено і виведення всіх її сил і бойової техніки за межі Іраку. Як і домовилися під час стратегічного діалогу, роль коаліції надалі обмежиться порадами та підтримкою,
– написав аль-Казимі.

І додав, що народ Іраку вдячний США та союзникам за допомогу у війні з терористами.

Доречно нагадати:

Коли США вийшли з Афганістану, його повністю захопили таліби: дивіться відео

Повний текст допису прем'єра Іраку аль-Казимі у твітері:

Бойові завдання міжнародної коаліції завершено. Як завершено і виведення всіх її сил і бойової техніки за межі Іраку. Як і домовилися під час стратегічного діалогу, роль коаліції надалі обмежиться порадами та підтримкою.

Ми дякуємо країнам і керівництву міжнародної коаліції, нашим сусідам і партнерам у війні проти "Ісламської держави", і підтверджуємо готовність наших сил захищати наш народ. Хай живе Ірак!