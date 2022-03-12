После атак россиян 11 марта в Николаеве обнаружили 100 боеприпасов

Россияне продолжают бомбить украинские города, в частности ночью в очередной раз атаковали Николаев. Только за сутки 11 марта жители Николаева обнаружили в городе 100 боеприпасов.

Кроме того, в течение суток спасатели потушили 10 пожаров, подавляющее большинство из них возникло в результате вражеских обстрелов.

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Больше всего случаев возгорания произошло в Ингульском районе Николаева.

Также, от граждан, за сутки подано около 100 заявок об обнаруженных боеприпасах,

– говорится в сообщении.

Добавим, что глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что враг вел хаотические обстрелы по больницам и интернату – попал в котельную. Жертв – предварительно нет, 2 человека в результате обстрелов получили ранения.

Кроме того, по его словам, россияне меняют тактику – теперь захватчики стреляют по городу и убегают. Они размещаются в окрестных селах и квартируются там в школах и домах. Поэтому украинские военные не могут накрывать их в ответ.

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Текст Николаевского городского совета:

Оперативная информация на 08:00, 12 марта. В течение суток пожарные потушили 10 пожаров, подавляющее большинство из них возникли в результате вражеских обстрелов, сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Больше всего случаев произошло в Ингульском районе г. Николаева. Также, от граждан, в течение суток подано около 100 заявок об обнаруженных боеприпасах.