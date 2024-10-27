Об этом сообщили в местных телеграм-каналах. Интересно, что пожар после атаки БПЛА подтвердил и губернатор Тамбовской области, передает 24 Канал.

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В Тамбовской области – пожар после атаки дронов

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров в сети подтвердил, что регион оказался под атакой дронов и даже то, что есть прилеты. Он сообщил, что около 00:40 зафиксировали прилет БПЛА в Мичуринском муниципальном округе.

В результате "хлопка" произошел пожар. Егоров утверждает, что "единичная вспышка" якобы оперативно ликвидировали. Традиционно о разрушениях и пострадавших российские власти не сообщали.

В то же время местные жители утверждают, что пожар возник на диспетчерской станции "Транснефть-Дружба", которая расположена в селе Новоникольское Тамбовской области. В этом же населенном пункте расположен и Мичуринский нефтеперерабатывающий завод.

НПЗ в Тамбовской области: смотрите на карте

Как сообщил губернатора Тамбовской области, ночью над регионом якобы зафиксировали 11 беспилотников. В то же время о количестве сбитых дронов Егоров не сообщал.

Взрывы раздавались и в других регионах России. В частности, на атаку дронов жаловались в Липецкой, Орловской, Белгородской, Брянской, Воронежской и Волгоградской областях.