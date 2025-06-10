10 июня, 06:29
После атаки уровень качества воздуха в Киеве является вредным в нескольких районах, – SaveEcoBot
Россия нанесла очередной масштабный удар по Киеву в ночь на 10 июня. После вражеской атаки в столице значительно ухудшилось качество воздуха в нескольких районах.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на SaveEcoBot.
Смотрите также Тревога была более 5 часов: каковы последствия массированной атаки на Киевщину
Какое качество воздуха в Киеве после российской атаки
По состоянию на утро 10 июня уровень качества воздуха является вредным сразу в нескольких районах. Наиболее критическая ситуация на проспекте Науки в Голосеевском районе и на левом берегу, в частности в районе Позняков.