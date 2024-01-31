Далее злоумышленник пользовался деньгами погибшего. Об этом жена узнала только тогда, когда оформляла наследство. Именно она и обратилась в полицию.

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Что известно об инциденте

В полиции рассказали, что в январе 2023 года на месте падения вертолета ГСЧС мужчина завладел чужой расчетной карточкой. Впоследствии оказалось, что она принадлежала погибшему члену экипажа.

Следователи Броварского управления полиции Киевщины выяснили, что правонарушитель присвоил банковскую карточку и в дальнейшем рассчитался ею 14 раз при приобретении различных товаров и снятии наличных,

– рассказали в полиции.

У Офисе генпрокурора уточнили, что подозреваемый:

имея телефон погибшего, получил доступ к его счетам;

снимал деньги в банкомате, кассах магазинов и тратил на онлайн-развлечения.

Правоохранители устанавливают сумму ущерба. И уже известно, что злоумышленником оказался 35-летний уроженец Днепровщины.

У него дома нашли и изъяли вещественные доказательства, указывающие на причастность к преступлению.



Полиция задержала подозреваемого

Подозреваемого уже задержали, ему объявили о подозрении за:

тайное хищение чужого имущества (кражу);

кражу, совершенную в крупных размерах или в условиях военного или чрезвычайного положения.

Если вину задержанного докажут, то по этим статьям ему грозит 5 – 8 лет тюрьмы.

Сейчас решают вопрос избрания ему меры пресечения.

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