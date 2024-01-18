МВД Украины опубликовало фильм к годовщине трагедии в память о своих коллегах. На видео жена погибшего главы Жанна Монастырская рассказала о своем муже и его поступках для Украины.

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Жена погибшего руководителя рассказала, чем больше всего гордится

Жанна Монастырская вспомнила период жизни мужа до службы на государственной должности. Она рассказала, что Денис Монастырский до вступления в должность министра активно занимался общественной и волонтерской деятельностью.

Если говорить о поступке, которым я больше всего горжусь в нашей жизни по отношению к Денису, это то, как он себя повел 24 февраля 2022 года,

– сказала женщина.

По ее словам, она никогда не сомневалась в том, что ее муж не покинет Украину и останется в Киеве. Как отметила Жанна, еще с начала полномасштабной войны Денис проявлял неописуемое мужество, компетентность и решительность в том, что он делал.

Супруга погибшего главы МВД отметила, что мужчина понимал то, насколько важно быть рядом с находящимися на фронте людьми. Жанна призналась, что знала о том, как часто он туда ездил, хотя он не всегда рассказывал ей об этом, чтобы она не волновалась.

По ее словам, Денис Монастырский обладал рядом идей, как реформировать правоохранительную систему, как повысить уровень безопасности в стране.

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