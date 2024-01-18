МВС України опублікувало фільм до річниці трагедії в пам'ять про своїх колег. На відео дружина загиблого очільника Жанна Монастирська розповіла про свого чоловіка та його вчинки для України.
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Дружина загиблого очільника розповіла, чим найбільше пишається
Жанна Монастирська пригадала період життя її чоловіка до служби на державній посаді. Вона розповіла, що Денис Монастирський до отримання посади міністра активно займався громадською та волонтерською діяльністю.
Якщо говорити про вчинок, яким я найбільше пишаюсь в нашому житті стосовно Дениса, це те, як він себе повів 24 лютого 2022 року,
– сказала жінка.
За її словами, вона ніколи не сумнівалася в тому, що її чоловік не покине Україну та залишиться в Києві. Як зазначила Жанна, ще з початку повномасштабної війни Денис проявляв невимовну мужність, компетентність та рішучість у тому, що він робив.
Дружина загиблого глави МВС зауважила, що чоловік розумів те, наскільки важливо бути поруч з людьми, які перебувають на фронті. Жанна зізналася, що знала про те, як часто він туди їздив, хоча він не завжди розповідав про це їй, аби вона не хвилювалася.
За її словами, Денис Монастирський мав низку ідей, як реформувати правоохоронну систему, як підвищити рівень безпеки в країні.
Що відомо про загибель керівництва МВС
- Зранку, 18 січня, у Броварах на Київщині біля дитячого садка впав гелікоптер та спалахнула пожежа. Під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу, згодом їх евакуювали. Авіакатастрофа забрала життя 14 осіб, у тому числі 1 дитини. Постраждали 25 осіб, серед яких 11 дітей.
- У авіакатастрофі розбився гелікоптер французького виробництва Aérospatiale AS.332 Super Puma. У результаті падіння гвинтокрила загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ – глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович.
- Згодом СБУ почала розслідування падіння гелікоптера ДСНС. Тоді у відомстві повідомили, що першою версією є порушення правил польоту безпосередньо екіпажем ДСНС. Другою версією було несправність самого гвинтокрила, на борту якого перебувало керівництво МВС. Водночас слідство не заперечувало умисних дій щодо знищення гвинтокрила.
- Пізніше підозри в порушенні правил безпеки польотів та службовій недбалості оголосили п'ятьом працівникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій. До експертизи залучили представників французької компанії – виробника гелікоптера.