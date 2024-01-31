Далі зловмисник користувався грошима загиблого. Про це дружина дізналась тільки тоді, коли оформляла спадщину. Саме вона й звернулась у поліцію.

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Що відомо про інцидент

У поліції розповіли, що у січні 2023 року на місці падіння гелікоптера ДСНС чоловік заволодів чужою розрахунковою карткою. Згодом виявилось, що вона належала загиблому члену екіпажу.

Слідчі Броварського управління поліції Київщини з'ясували, що правопорушник привласнив банківську картку та надалі розрахувався нею 14 разів при придбанні різних товарів та знятті готівки,

– розповіли у поліції.

У Офісі генпрокурора уточнили, що підозрюваний:

маючи телефон загиблого, отримав доступ до його рахунків;

знімав гроші у банкоматі, касах магазинів та витрачав на онлайн-розваги.

Правоохоронці встановлюють суму збитків. Та вже відомо, що зловмисником виявився 35-річний уродженець Дніпровщини.

У нього вдома знайшли та вилучили речові докази, які вказують на причетність до злочину.



Поліція затримала підозрюваного

Підозрюваного вже затримали, йому оголосили про підозру за:

таємне викрадення чужого майна (крадіжку);

крадіжку, вчинену у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Якщо провину затриманого доведуть, то за цими статтями йому загрожує 5 – 8 років тюрми.

Наразі вирішують питання обрання йому запобіжного заходу.

Авіатроща у Броварах: коротко