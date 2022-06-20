После боев под Изюмом в лесу прячутся 200 оккупантов-дезертиров, их разыскивают командиры

Идут 117 сутки героического противостояния Украины российским оккупантам. Под Изюмом, что в Харьковской области, около 200 захватчиков после боев с ВСУ прибегли к дезертирству и прячутся в лесу.

Об этом сообщили действующие власти Боровской общины в Изюмском районе, которая находится под оккупацией россиян. На своей странице в телеграмме поссовет рассказал о том, что происходит непосредственно в Боровой и приближенных населенных пунктах по состоянию на 20 июня.

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Около 200 россиян прячутся в лесу под Изюмом

Боровщина все еще находится в оккупации – боевые действия на территории общины не ведутся , впрочем, поселком и другими населенными пунктами вблизи проезжает немало вражеской техники вместе с российскими оккупантами.

Отмечается, что в село Гороховатка зашло большое количество российских военных, участвовавших в боях под Изюмом – оттуда они вернулись раненые, грязные, голодные и злые, с поврежденной техникой. Сейчас кафиры расселились по селу для временной реабилитации.

Есть информация, что около 200 кафиров после захода в деревню скрылись и скрываются в лесу. Их командиры организуют поиски дезертиров,

– говорится в сообщении Боровского поселкового совета.

Вместе с тем с Купянского направления, по информации властей поселка, через Боровую, Пески-Радьковские и дальше в сторону Донецкой области суют новые колонны россиян . То же наблюдается со стороны Луганской области через Чернещину и Дружелюбовку на Лиман. Часть войск врага при этом оседает в лесах у села Пески-Радьковские.

Ситуация в оккупированной Боровской общине

В сообщении Боровского поселкового совета говорится, что кафиры расселяют в квартиры и дома боровчан, временно выехавших в результате военных действий и оккупации, переселенцев из Донецкой и Луганской областей .

Отмечается, что такие случаи являются единичными, впрочем, реальными . В частности, известно о заселении людей из Святогорска, Северодонецка и Лимана в дома местных жителей. Подобные случаи зафиксированы также в селе Подлиман.

Эвакуация населения

Несмотря на сложную ситуацию, жители оккупированных населенных пунктов Боровского района не оставляют попыток эвакуироваться на подконтрольные Украине территории. Благодаря усилиям многих небезразличных людей, каждый понедельник происходит вывоз местных жителей через Печенеги.

20 июня эвакуация, к сожалению, проходила с осложнениями. Множество людей на российских блокпостах кафиры заставили возвращаться назад , а мужчин не выпускали даже со справками об инвалидности. При этом онкобольным и людям с другими тяжелыми заболеваниями захватчики цинично рекомендуют ехать лечиться в Россию .

Раньше уехать из-под оккупации можно было всем несовершеннолетним боровчанам, однако теперь оккупанты пропускают детей только до 14 лет . Те, кому удалось прорваться, были вынуждены уходить пешком около 5 километров. При этом у нескольких граждан россияне забрали украинские паспорта .

Как бы россияне ни пытались удержать людей в оккупации, стремление настоящих украинцев к свободе и любовь к родной земле они сдержать и побороть не смогут никогда. Верим в победу и ВСУ,

– подытожили в Боровском поссовете.

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