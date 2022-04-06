Он отметил, что Украина должна, в любом случае, находить даже мельчайшие возможности для переговорного процесса, так как без этого, по его мнению, закончить войну сложно.

Читайте также Россия не позволяет завезти гуманитарные грузы в Мариуполь, чтобы мир не увидел, какие там ужасы

Мы должны бороться за жизнь людей

Желания переговоров с Россией после того, что мы увидели, нет. Потому что мы понимаем, с кем мы имеем дело. Но как бы мы хотели или не хотели переговоров, мы боремся за людей и должны делать ежедневные шаги, чтобы сохранить их жизнь,

– сказал Зеленский.

Он объяснил, что по этой причине посредническую миссию будут выполнять те или иные лидеры. Среди них – Турция. Также он сообщил, что для вывоза людей и проведения обсуждаемой сейчас операции Турция выполняет посредническую миссию, так как планируется людей вывозить именно на турецких кораблях.

Тем временем оккупанты заметают следы зверских преступлений в Мариуполе: заработали мобильные крематории: смотрите видео