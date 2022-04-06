Він зазначив, що Україна повинна, в будь-якому випадку, знаходити навіть дрібні можливості для переговорного процесу, адже без цього, на його думку, закінчити війну складно.

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Ми маємо боротись за життя людей

Бажання перемовин з Росією після того, що ми побачили, немає. Тому що ми розуміємо, з ким ми маємо справу. Але як би ми хотіли чи не хотіли перемовин, ми боремось за людей і маємо робити щоденні кроки, аби зберегти їхні життя,

– сказав Зеленський.

Він пояснив, що з цієї причини посередницьку місію будуть виконувати ті чи інші лідери. Серед них – Туреччина. Також він повідомив, що для вивезення людей і проведення операції, яка зараз обговорюється, Туреччина виконує посередницьку місію, адже планується людей вивозити саме на турецьких кораблях.

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