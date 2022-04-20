Об этом в фейсбуке написал журналист Роман Цымбалюк. Он добавил, что в знак протеста в России даже подожгли один военкомат.
Читайте также МИД Украины поддержал предложение о пасхальном прекращении огня
На "Москве" погибли срочники
В соцсетях и на региональных ресурсах все чаще появляются сообщения пропавших матросов, в основном срочников. Несмотря на заявления России, что к "спецоперации" привлекают только контрактников, родители просят предоставить информацию о сыновьях, пропавших вместе с "Москвой".
Родители сообщают, что их дети точно были на крейсере и готовились к высадке десанта в Одессе.
Теперь удалось установить, что после уничтожения "Москвы" исчезли:
- 21-летний Сергей Грудинин,
- 20-летний Никита Сиромясов,
- 19-летний Андрей Цивов,
- 19-летний Артем Мишустин.
Родственники продолжают искать их, однако в ответ – тишина.
Цимбалюк отмечает, что в случае продолжения боевых действий, у новобранцев, которые подпадают под весенний призыв, есть неплохие шансы стать пушечным мясом в украинских степях.
Что известно о затоплении крейсера "Москва"
- Вечером, 13 апреля, стало известно о пожаре на российском крейсере "Москва".
- Позже ВСУ подтвердили, что "Москва" загорелась в результате атаки украинской противокорабельной ракеты "Нептун".
- Капитан ВМС Украины сообщил, что после пожара на Черноморском флоте у России больше нет крейсеров.
- Крейсер "Москва" является самой дорогой российской техникой, которую уничтожили военные ВСУ.
Интересно – "Москву" потопили в 110-ю годовщину "Титаника": смотрите видео