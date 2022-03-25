Об этом в эфире 24 канала сказал журналист и политический обозреватель Денис Казанский. По его словам, режим Владимира Путина долго не продержится, потому что президент стар и болен.

По теме Мы видели такое только в фильмах ужасов, – Байден о Мариуполе

"Я уже не знаю, какой логикой все можно объяснить. То, что они делают на Донбассе, это не опирается вообще на какую-либо привлекательность", – сказал Казанский.

Захватывают руины

По словам журналиста, оккупанты пытались продать "русский мер". Однако в какой-то момент россияне поняли, что ничего не выходит.

Украинцы, когда посмотрели, что сделали с Донбассом, то появился иммунитет ко всему "русскому миру". Любым нормальным людям стало противно. И сейчас это месть от России,

– сказал Казанский.

Он считает, что уничтожение Волновахи не имело смысла для россиян. Они разрушают украинские города и пытаются захватить развалины.

Обратите внимание – Мариуполь после обстрелов: смотрите видео